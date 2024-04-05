В Краснодаре 21 тыс. детей ждут путевки в детские сады. За пять лет очередь сократилась вдвое

Заместитель главы Краснодара рассказала об очереди в детские сады города, дефиците педагогов в школах и их возрасте

В Краснодаре пять лет назад в очереди на получение путевки в детсады было более 40 тыс. детей. На сегодняшний день их 21 тыс. Об этом 5 апреля замглавы Краснодара Лилиана Егорова сообщила в интервью «РБК ТВ Юг».

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«Детей ясельной группы от 1,5 до 3 лет — большая часть. Почти 14 тыс. Они стоят у нас в очереди, но не факт, что родители готовы в 1,5 года отдать детей в ясли. Многие мамы остаются в декретном отпуске до 3 лет. А от 3 до 7 лет детей, стоящих в очереди в детский сад, около 7 тыс.», — рассказала Егорова.



Согласно данным замглавы Краснодара, по состоянию на 1 января 2024 года в городе 197 тыс. школьников.



Также Егорова заявила о кадровом дефиците в школах Краснодара. По ее словам, больше всего в городе не хватает педагогов точных наук — математиков, физиков, информатиков, биологов, химиков:



«Мы можем, наверное, построить огромное количество школ для того, чтобы перевести всех на обучение в первую смену, но давайте зададим вопрос о кадровом потенциале. На сегодняшний день у нас только четыре школы работают в одну смену. Все остальные работают в две полные смены .



Основная проблема сейчас, как скорее всего во многих регионах, в Краснодаре — это, конечно, педагоги точных наук. Потому, что это те специальности, которые сейчас востребованы не только системой образования, но и промышленным комплексом. Мы стоим в очереди, и мы пытаемся конкурировать за специалиста ».



Егорова рассказала, что в школах Краснодара учителей до 35 лет порядка 23%, а старше 60 лет — около 13%. Остальные проценты распределились поровну между возрастными группами 40-50 и 50-60 лет.