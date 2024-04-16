В Грозном появится «Путинский» район города
В Грозном рассказали о результатах опроса жителей Шейх-Мансуровского района
Ставился вопрос о выделении территории для нового района, который получит название «Путинский» в честь действующего президента России.
С 3 по 5 апреля опросили порядка 35 тыс. человек. Как сообщает администрация города, за присвоение району названия «Путинский» проголосовали 34 тыс. 705 горожан, более 200 респондентов предложили свои варианты ответа.
Материалы опроса направили в парламент Чечни для принятия закона о создании нового района.
Как писали Юга.ру, в краснодарских поселках Знаменский и Плодородный-2 построят новые дороги за 1 млрд рублей.
Сегодня, 10:00«Заставлять любить Родину бессмысленно»
Интервью со Стефанией Даниловой — о патриотической поэзии, детстве в Керчи, котах Махачкалы и русской Индии