В Грозном появится «Путинский» район города

В Грозном рассказали о результатах опроса жителей Шейх-Мансуровского района

Ставился вопрос о выделении территории для нового района, который получит название «Путинский» в честь действующего президента России.

С 3 по 5 апреля опросили порядка 35 тыс. человек. Как сообщает администрация города, за присвоение району названия «Путинский» проголосовали 34 тыс. 705 горожан, более 200 респондентов предложили свои варианты ответа.

Материалы опроса направили в парламент Чечни для принятия закона о создании нового района.