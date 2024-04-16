В Грозном появится «Путинский» район города

Чечня

Распечатать

  • © Скриншот фото с сайта мэрии Грозного
    © Скриншот фото с сайта мэрии Грозного

В Грозном рассказали о результатах опроса жителей Шейх-Мансуровского района

Ставился вопрос о выделении территории для нового района, который получит название «Путинский» в честь действующего президента России.

С 3 по 5 апреля опросили порядка 35 тыс. человек. Как сообщает администрация города, за присвоение району названия «Путинский» проголосовали 34 тыс. 705 горожан, более 200 респондентов предложили свои варианты ответа.

Материалы опроса направили в парламент Чечни для принятия закона о создании нового района.

Как писали Юга.ру, в краснодарских поселках Знаменский и Плодородный-2 построят новые дороги за 1 млрд рублей.

Благоустройство Владимир Путин

Новости

В сети появился первый трейлер фильма «Новый год в Березовке» с Дмитрием Нагиевым
В Пятигорске пройдет забег по горному маршруту
В Краснодаре открылись два детских сада
Футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» сыграет со сборной России
В Грозном появится «Путинский» район города
Аэропорт Краснодара может возобновить работу в 2024 году — вице-президент РСТ

Лента новостей

«Заставлять любить Родину бессмысленно»
Сегодня, 10:00
«Заставлять любить Родину бессмысленно»
Интервью со Стефанией Даниловой — о патриотической поэзии, детстве в Керчи, котах Махачкалы и русской Индии
ФК «Краснодар» немного перегорел психологически
Вчера, 12:35
ФК «Краснодар» немного перегорел психологически
Разбор матча с «Зенитом»
Официальную дату основания Краснодара хотят изменить
13 апреля, 14:15
Официальную дату основания Краснодара хотят изменить
Объясняем, что происходит

Реклама на сайте