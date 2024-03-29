В Краснодаре большинству мужчин важно, чтобы женщина выкладывала в соцсети их совместные фотографии — опрос

Большинство мужчин (70%) считают основными признаками любви прикосновения, проведенное вместе время (53%) и слова поддержки от возлюбленной (45%). У женщин всё обстоит несколько иначе: 74% опрошенных больше всего ценят время, 57% — когда мужчина оказывает помощь в решении проблем, 48% — объятия, поцелуи и поглаживания.

При этом почти каждая пятая жительница Краснодара назвала подарки главным языком любви. Для 81% женщин презенты — основной показатель интереса и влюбленности. Что касается мужчин, то только 7% ценят такой знак внимания в женщинах и 18% стараются подобным образом доказывать свою любовь.

Для 73% краснодарок главным показателем отсутствия интереса со стороны ковалера является отсутствие встреч и совместного времяпрепровождения. Вторым тревожным звонком будет ситуация, когда партнер подолгу не выходит на связь (68%) или не говорит о совместном будущем (52%).

Для 63% мужчин таким показателем являются редкие и короткие смс. Для более половины мужчин (58%) красным флагом выступает нежелание возлюбленной выставлять совместные фото в соцсети.

С понравившейся девушкой более половины мужчин (59%) готовы беспрерывно быть на связи, а 47% важно желать добрых утра и ночи своей даме сердца. В то время как более половины женщин (64%) признались, что списаться пару раз в день будет достаточно. Такие данные приводит дейтинг-сервис «Мамба».

Свойство «пропасть» на пару дней, если у них есть дела, отметили у себя 46% мужчин. 61% женщин поддержали их в этом вопросе.

В онлайн-опросе участовали 1300 респондентов старше 18 лет из Краснодара и других регионов страны.