На трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ввели ограничения для грузовиков

Краснодарский край

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  • Трасса М4 «Дон» © Фото Павла Дятлова с сайта wikimapia.org
    Трасса М4 «Дон» © Фото Павла Дятлова с сайта wikimapia.org

С 27 апреля по 15 сентября на трассе М-4 «Дон» вводится ограничение проезда грузовиков массой более 15 тонн

Оно будет действовать на участке с 1385 по 1442 км от Горячего Ключа до Джубги с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и ночное время проезд открыт для всех видов транспорта. Меры должны повысить безопасность движения.

«В районе Горячего Ключа трасса М-4 проходит по горному и пересеченному рельефу. В дневное время здесь порядка трети автомобилей в общем трафике составляют грузовики. Из-за этого поток движется медленно, и водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках дороги. Из-за этого растет риск ДТП», — объяснили в «Автодоре».

Ограничение должно уменьшить число обгонов и снизить риск аварий на участке.

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На трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ввели ограничения для грузовиков
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