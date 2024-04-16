Выше нормы: в Краснодаре 17 апреля потеплеет до 32 °C

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодар в середине апреля придет летняя погода

Гидрометцентр России прогнозирует потепление в Краснодаре 16-17 апреля. Во вторник в городе ожидают до 26 °C, а в среду воздух прогреется до 32 °C. Ветер будет слабый, 5-7 м/с.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 15 апреля заявил, что на юге европейской части России ожидаются высокие температуры за счет южных воздушных масс. Слова специалиста приводит ТАСС.

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Он отметил, что температура выше 30 °C прогнозируется в 2024 году впервые.

По данным Гидрометцентра России, в Сочи 16-17 сентября столбики термометров поднимутся до 22 °C и 26 °C соответственно.

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