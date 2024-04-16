Выше нормы: в Краснодаре 17 апреля потеплеет до 32 °C

В Краснодар в середине апреля придет летняя погода

Гидрометцентр России прогнозирует потепление в Краснодаре 16-17 апреля. Во вторник в городе ожидают до 26 °C, а в среду воздух прогреется до 32 °C. Ветер будет слабый, 5-7 м/с.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 15 апреля заявил, что на юге европейской части России ожидаются высокие температуры за счет южных воздушных масс. Слова специалиста приводит ТАСС.

Он отметил, что температура выше 30 °C прогнозируется в 2024 году впервые.

По данным Гидрометцентра России, в Сочи 16-17 сентября столбики термометров поднимутся до 22 °C и 26 °C соответственно.