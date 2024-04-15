Заболеваемость коронавирусом в мире за месяц упала на 11%

Во всем мире число новых случаев заболевания коронавирусом снизилось на 11% за период с 4 по 31 марта 2024 года

Число смертей снизилось на 41%. По состоянию на 31 марта во всем мире зарегистрировано более 774 млн подтвержденных случаев заболевания и более 7 млн случаев смерти, сообщает ВОЗ.

В России количество госпитализаций с 1 по 7 апреля снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 6,6%. Ковид выявили у 19 тыс. 954 человек, 2 тыс. 724 человека госпитализировали. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения уменьшился на 7,2% и составил 13,5.

В Краснодарском крае заболеваемость ковидом также снижается. 26 марта власти региона сообщали о 679 подтвержденных случаях ковида за неделю. 2 апреля в сводке значились 558 случаев. За последнюю неделю с 1 по 7 апреля выявили 479 новых случаев. Наибольшее количество инфицированных приходится на возрастную группу 30-49 лет. Пенсионеры составляют третью часть всех заболевших. Преобладающим остается штамм омикрон.