Более половины краснодарцев сильно заботит их здоровье — опрос

Респондентам предлагалось оценить уровень тревоги о своём здоровье по шкале от 1 до 5. Выяснилось, что каждый третий (36%) переживает об этом на уровне 4-5 баллов, четверть (25%) — на уровне 3 баллов, лишь 26% — на уровне 1-2 балла.

Чтобы следить за своим здоровьем, 51% опрошенных периодически посещают врача для сдачи анализов, 19% пользуются умными гаджетами для мониторинга показателей организма, 18% регулярно проходят медицинские чекапы, а 13% используют приложения для здорового образа жизни. Такие данные получил в результате онлайн-исследования medtech-сервис Budu.