В Краснодарском крае пятилетнему Стасу Докучаеву требуется курсовое лечение. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Стаса Докучаева, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Стаса Докучаева, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств на оплату курсового лечения пятилетнему Стасу Докучаеву

Ребенок родился раньше срока и весил чуть больше килограмма. После реанимации его перевели в детскую больницу. Врачи выхаживали Стаса два с половиной месяца, потом до года мальчик был на медикаментозном лечении, из-за низкого гемоглобина ему пришлось делать переливание крови.

«К году Стас не сидел, не ползал, просто лежал, а начинать реабилитацию не разрешали. Когда запрет сняли, я стала возить сына в медцентры, где он проходил курсы массажа, лечения по специальным методикам (войта- и бобат-терапии), лечебной физкультуры. Но, несмотря на все это, в два года Стасу диагностировали детский церебральный паралич. Мы не сдаемся, и благодаря непрерывным курсам реабилитации сын научился сидеть, ползать, вставать и ходить у опоры. Он очень упорный и целеустремленный, выдерживает длительные и трудные занятия, что не каждый взрослый сможет. Посещает специализированную группу в детском саду, где с удовольствием общается с детьми, а также занимается с логопедом, дефектологом и психологом», — рассказала мама мальчика Мария.

У ребенка появились увлечения. Стас любит музыку, учится играть на синтезаторе.

Врачи считают, что лечение обязательно нужно продолжать. Однако оплачивать его мама Стаса не в силах, она одна воспитывает детей-погодков, живет семья на социальные пособия.

«Стас тяжело болен с рождения. Наблюдается у невролога с диагнозами: детский церебральный паралич, спастическая диплегия второй степени, выраженная задержка формирования экспрессивной речи. Мальчику нужно продолжать комплексную медицинскую абилитацию для совершенствования статических и динамических функций мышц, улучшения бытовых двигательных навыков, снижения спастичности мышц артикуляционного аппарата, развития речи», — объяснил невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.

Всего на оплату курсового лечения требуется 179 тыс. 14 рублей.

Как помочь Стасу?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице Назара;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Назара Малыша);
  • с телефона через СБП;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Назара Малыша. Без НДС.
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