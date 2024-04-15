В Краснодарском крае пятилетнему Стасу Докучаеву требуется курсовое лечение. Рассказываем, как помочь

Ребенок родился раньше срока и весил чуть больше килограмма. После реанимации его перевели в детскую больницу. Врачи выхаживали Стаса два с половиной месяца, потом до года мальчик был на медикаментозном лечении, из-за низкого гемоглобина ему пришлось делать переливание крови.

«К году Стас не сидел, не ползал, просто лежал, а начинать реабилитацию не разрешали. Когда запрет сняли, я стала возить сына в медцентры, где он проходил курсы массажа, лечения по специальным методикам (войта- и бобат-терапии), лечебной физкультуры. Но, несмотря на все это, в два года Стасу диагностировали детский церебральный паралич. Мы не сдаемся, и благодаря непрерывным курсам реабилитации сын научился сидеть, ползать, вставать и ходить у опоры. Он очень упорный и целеустремленный, выдерживает длительные и трудные занятия, что не каждый взрослый сможет. Посещает специализированную группу в детском саду, где с удовольствием общается с детьми, а также занимается с логопедом, дефектологом и психологом», — рассказала мама мальчика Мария.

У ребенка появились увлечения. Стас любит музыку, учится играть на синтезаторе.

Врачи считают, что лечение обязательно нужно продолжать. Однако оплачивать его мама Стаса не в силах, она одна воспитывает детей-погодков, живет семья на социальные пособия.

«Стас тяжело болен с рождения. Наблюдается у невролога с диагнозами: детский церебральный паралич, спастическая диплегия второй степени, выраженная задержка формирования экспрессивной речи. Мальчику нужно продолжать комплексную медицинскую абилитацию для совершенствования статических и динамических функций мышц, улучшения бытовых двигательных навыков, снижения спастичности мышц артикуляционного аппарата, развития речи», — объяснил невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.

Всего на оплату курсового лечения требуется 179 тыс. 14 рублей .

Как помочь Стасу?