Краснодарцев приглашают на лекцию «Соцреализм с человеческим лицом»

В Краснодарском музее имени Коваленко 25 апреля пройдет лекция «Соцреализм с человеческим лицом: Александр Дейнека в поисках идеала» (16+)

Александр Дейнека — участник становления и эволюции советской художественной культуры. Испытав последовательное влияние кубизма, символизма и футуризма, в середине 1920-х годов он обратился к монументальному техницизму, который потом трансформировался в соцреализм.

«Однако 21 век открыл нам советского академика живописи с другой, неожиданной стороны. Александр Дейнека предстал художником-новатором, устремленным в будущее. Его «собственный» соцреализм как бы возвышается над принятой идейно-эстетической рамкой советской культуры, выделяясь звучащей и яркой формой, графичной смелостью ракурсов, нетривиальным художественным решением избитых сюжетов и тем», — рассказали организаторы.

Лекцию читает кандидат философских наук, заместитель директора Южного филиала Института Наследия Тимофей Коваленко.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Лекция пройдет по адресу улица Красная 15.