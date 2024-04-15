В Краснодаре стартовали продажи квартир в культурном квартале «Эрмитаж»

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»

ГК «ЮгСтройИнвест» объявила старт продаж в жилом комплексе «Эрмитаж» на улице Конгрессной в Краснодаре

Культурный квартал «Эрмитаж» — это четыре дома бизнес-класса с дворами-перфомансами в виде картин русских авангардистов, террасами с видом на город, аллеями и скверами. Одновременно с жильем застройщик — группа компаний «ЮгСтройИнвест» — возводит рядом с ЖК детский сад и поликлинику.

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В первом доме — «Малевич» — на каждом этаже расположат от двух квартир (от однушек до трехкомнатных) с потолками высотой до 4,2 метров и французскими окнами.

Во дворе благоустроят больше гектара зеленых аллей с декоративными деревьями, цветущими круглый год. На приватном стилобате появятся лаунж-зоны. Быт жильцов упростят умные системы, например, сервис распознавания лиц на входе будет автоматически открывать им дверь.

Как объясняет застройщик, в основе архитектурной концепции комплекса — вдохновение творениями художников-авангардистов: Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.

  • © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
  • © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
  • © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
    © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
  • Проект двора в ЖК «Эрмитаж» © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»
    Проект двора в ЖК «Эрмитаж» © Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест»

Подробнее о ЖК «Эрмитаж»

Застройщик — ООО «СЗ-3 ЮСИ КУБАНЬ». Проектные декларации представлены на сайте наш.дом.рф.

В соседнем ЖК — «Достояние» — в прошлом году готовили к открытию школу. Подробнее о самом комплексе рассказали на встрече со СМИ представители группы компаний «ЮгСтройИнвест».

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Инфраструктура Недвижимость Строительство

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