В Краснодаре пройдет выставка «Сюрреализм в еде». Идет набор участников
В краснодарском гастропабе «ЕПТ» 18 мая откроется выставка «Сюрреализм в еде» (18+)
Краснодарцев приглашают стать соавторами экспозиции. Принять участие можно с картиной или фотографией любого формата, важно только соблюдение темы.
На выставке представленные работы можно будет продавать и покупать. Заявки на участие принимаются по телефону +7 (966) 766-20-12.
Выставка будет работать с 18 по 25 мая по адресу улица Красная, 92.
Как писали Юга.ру, в краснодарском баре «Детектив, где вы?» 21 апреля состоится культурно-гастрономический вечер «Жены, куртизанки и напитки любви». Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать реальные истории куртизанок и разбирать их последующее влияние на простых людей.