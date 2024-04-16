В Краснодаре пройдет выставка «Сюрреализм в еде». Идет набор участников

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В краснодарском гастропабе «ЕПТ» 18 мая откроется выставка «Сюрреализм в еде» (18+)

Краснодарцев приглашают стать соавторами экспозиции. Принять участие можно с картиной или фотографией любого формата, важно только соблюдение темы.

На выставке представленные работы можно будет продавать и покупать. Заявки на участие принимаются по телефону +7 (966) 766-20-12.

Выставка будет работать с 18 по 25 мая по адресу улица Красная, 92.

Как писали Юга.ру, в краснодарском баре «Детектив, где вы?» 21 апреля состоится культурно-гастрономический вечер «Жены, куртизанки и напитки любви». Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать реальные истории куртизанок и разбирать их последующее влияние на простых людей.

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