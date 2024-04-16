В Краснодаре пройдет выставка «Сюрреализм в еде». Идет набор участников

В краснодарском гастропабе «ЕПТ» 18 мая откроется выставка «Сюрреализм в еде» (18+)

Краснодарцев приглашают стать соавторами экспозиции. Принять участие можно с картиной или фотографией любого формата, важно только соблюдение темы.

На выставке представленные работы можно будет продавать и покупать. Заявки на участие принимаются по телефону +7 (966) 766-20-12.

Выставка будет работать с 18 по 25 мая по адресу улица Красная, 92.