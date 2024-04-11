В Краснодаре покажут анти-стендап, посвященный куртизанкам

В краснодарском баре «Детектив, где вы?» 21 апреля состоится культурно-гастрономический вечер «Жены, куртизанки и напитки любви» (18+)

Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать реальные истории куртизанок и разбирать их последующее влияние на простых людей.

В программе:

почему само упоминание этих женщин несет в себе соблазнительный мотив?

что делало куртизанок благородными?

какая жизнь ожидала их более низкоранговых коллег?

каким рискам подвергали себя эти женщины и во имя чего?

какие секреты обольщения еще в 16 веке были известны куртизанкам и какими напитками они соблазняли мужчин?

что такое венецианский миф и почему современному обществу нельзя забывать историю этих обольстительных красавиц?

Начало в 17:00. Стоимость участия 3500 рублей, напитки и закуски в духе обсуждаемой эпохи включены. Регистрация по ссылке. Бар «Детектив, где вы?» находится по адресу улица Красноармейская, 45.