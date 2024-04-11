В Краснодаре покажут анти-стендап, посвященный куртизанкам
В краснодарском баре «Детектив, где вы?» 21 апреля состоится культурно-гастрономический вечер «Жены, куртизанки и напитки любви» (18+)
Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать реальные истории куртизанок и разбирать их последующее влияние на простых людей.
В программе:
- почему само упоминание этих женщин несет в себе соблазнительный мотив?
- что делало куртизанок благородными?
- какая жизнь ожидала их более низкоранговых коллег?
- каким рискам подвергали себя эти женщины и во имя чего?
- какие секреты обольщения еще в 16 веке были известны куртизанкам и какими напитками они соблазняли мужчин?
- что такое венецианский миф и почему современному обществу нельзя забывать историю этих обольстительных красавиц?
Начало в 17:00. Стоимость участия 3500 рублей, напитки и закуски в духе обсуждаемой эпохи включены. Регистрация по ссылке. Бар «Детектив, где вы?» находится по адресу улица Красноармейская, 45.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Пустое место» 20 апреля состоится психологический арт-перформанс Татьяны Шахуновой «Стыд». Для выставки организаторы попросили известных людей региона вспомнить свои самые глубокие переживания в разговоре с психологом.