В Краснодаре покажут анти-стендап, посвященный куртизанкам

Краснодарский край

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  • Микрофон © Фото с сайта pixabay.com
    Микрофон © Фото с сайта pixabay.com

В краснодарском баре «Детектив, где вы?» 21 апреля состоится культурно-гастрономический вечер «Жены, куртизанки и напитки любви» (18+)

Филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко будут рассказывать реальные истории куртизанок и разбирать их последующее влияние на простых людей.

В программе:

  • почему само упоминание этих женщин несет в себе соблазнительный мотив?
  • что делало куртизанок благородными?
  • какая жизнь ожидала их более низкоранговых коллег?
  • каким рискам подвергали себя эти женщины и во имя чего?
  • какие секреты обольщения еще в 16 веке были известны куртизанкам и какими напитками они соблазняли мужчин?
  • что такое венецианский миф и почему современному обществу нельзя забывать историю этих обольстительных красавиц?

Начало в 17:00. Стоимость участия 3500 рублей, напитки и закуски в духе обсуждаемой эпохи включены. Регистрация по ссылке. Бар «Детектив, где вы?» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Пустое место» 20 апреля состоится психологический арт-перформанс Татьяны Шахуновой «Стыд». Для выставки организаторы попросили известных людей региона вспомнить свои самые глубокие переживания в разговоре с психологом. 

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