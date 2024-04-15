«Магнит маркет»: каким будет новый маркетплейс на базе KazanExpress?

В пресс-службе российского ретейлера рассказали о старте ребрендинга маркетплейса KazanExpress

Предыстория. В октябре 2023 года Юга.ру писали, что торговая сеть «Магнит» приобрела маркетплейс и хочет запустить свою аналогичную платформу на базе KazanExpress. Сообщалось, что новая площадка будет называться «Магнит Маркет». Число пунктов выдачи обещали увеличить по сравнению с количеством точек, которые есть у KazanExpress.

15 апреля 2024 года пресс-служба торговой сети рассказала о старте ребрендинга. Ретейлер разработал концепцию и стиль нового маркетплейса. В сообщении указано, что в «Магнит Маркет» будет действовать то же правило по срокам доставки,что было в KazanExpress — товар можно забрать в пункте выдачи на следующий день после оформления заказа.

«Процесс ребрендинга будет поэтапным. Сначала мы обновим элементы стиля на сайте и в приложении. Затем запустим новый сайт «Магнит Маркета» и добавим возможность сделать заказ через приложение «Магнита». Кстати, все наши пункты выдачи, одежда персонала и внутренние сервисы тоже будут оформлены в новом стиле. А до конца года мы запустим масштабную маркетинговую кампанию по продвижению бренда», — рассказали в пресс-службе ретейлера.

Сайт «Магнит Маркета» © скриншот страницы сайта mm.ru

KazanExpress основали в 2017 году. Это торговая площадка с бесплатной доставкой товаров за один день. Пункты выдачи расположены в 122 городах России.

Пункты выдачи KazanExpress © скриншоты страницы сервиса Яндекс Карты