Погода в Краснодаре: в начале недели в городе будет облачно

В Краснодаре, в понедельник, 15 апреля ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 11-13 °С, а днем 17-19 °С. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. Об этом сообщает «Фобос».

В Краснодарском крае 15 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.



Температура воздуха в регионе ночью 8-13 °С, днем 20-25 °С. Местами в юго-восточных предгорных районах Кубани ночью 2-7 °С. На Азовском побережье днем 17-22 °С, в отдельных районах в южной и восточной половинах края столбик термометра поднимется до 29 °С. В горах ночью 2-7 °С, днем 13-18 °С.



На Черноморском побережье 15 апреля ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер южной четверти 6-11 м/с, днем местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 15-20 °С.



По данным Гидрометцентра Сочи, на курорте 15 апреля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 13-18 °С.