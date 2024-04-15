Погода в Краснодаре: в начале недели в городе будет облачно

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В понедельник в Краснодаре прогнозируют переменную облачность и ветер до 12 м/с

В Краснодаре, в понедельник, 15 апреля ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 11-13 °С, а днем 17-19 °С. Ветер юго-западный с порывами до 12 м/с. Об этом сообщает «Фобос».

Жители Новороссийска запечатлели норд-ост:

В Краснодарском крае 15 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью 8-13 °С, днем 20-25 °С. Местами в юго-восточных предгорных районах Кубани ночью 2-7 °С. На Азовском побережье днем 17-22 °С, в отдельных районах в южной и восточной половинах края столбик термометра поднимется до 29 °С. В горах ночью 2-7 °С, днем 13-18 °С.

На Черноморском побережье 15 апреля ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер южной четверти 6-11 м/с, днем местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 15-20 °С.

По данным Гидрометцентра Сочи, на курорте 15 апреля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем 13-18 °С. 

Напомним, что в горах Сочи до 16 апреля действует штормовое предупреждение об опасности схода лавин.

Азовское море Краснодар Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

Новости

Спасатели Новороссийска освободили из вентиляции совенка
Стадион «Краснодар» установил новый рекорд посещаемости
Погода в Краснодаре: в начале недели в городе будет облачно
Компания «Абрау-Дюрсо» повысит цены на свою продукцию до 35%
Новороссийск опередил Краснодар в рейтинге городов РФ по качеству жизни
В Краснодаре на улице Садовой временно ограничили движение транспорта

Лента новостей

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
12 апреля, 11:26
Краснодарка вернулась со Шри-Ланки
Как она прожила там три месяца и сколько это стоило
Официальную дату основания Краснодара хотят изменить
13 апреля, 14:15
Официальную дату основания Краснодара хотят изменить
Объясняем, что происходит
Компания «Абрау-Дюрсо» повысит цены на свою продукцию до 35%
Вчера, 18:07
Компания «Абрау-Дюрсо» повысит цены на свою продукцию до 35%

Реклама на сайте