В Краснодаре пройдет концерт суфийской музыки

Краснодарский край

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Краснодарцев приглашают на вечер суфийской музыки с танцевальным перфомансом (12+)

В Краснодаре 28 апреля состоится концерт суфийской музыки с танцевальным перформансом в иранской традиции. На сцене выступят перкуссионист Андрей Танзю, мультиинструменталист и композитор Павел Новиков и танцовщица tribal fusion, flamenco, ga-ga Карина Клавихо.

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Концерт пройдет на площадке «Дирижер» (ул. Гоголя, 6). Начало в 19:00. Билеты от 1500 рублей.

Напомним, больше актуальных событий можно найти в афише.

Как ранее писали Юга.ру, в краснодарском музее Коваленко 24 апреля состоится концерт «Эра свинга» из цикла «Музыкальная коллекция» (16+).

Афиша Концерты Краснодар Музыка

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В Краснодаре пройдет концерт суфийской музыки
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