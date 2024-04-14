В Краснодаре пройдет концерт суфийской музыки

Краснодарцев приглашают на вечер суфийской музыки с танцевальным перфомансом (12+)

В Краснодаре 28 апреля состоится концерт суфийской музыки с танцевальным перформансом в иранской традиции. На сцене выступят перкуссионист Андрей Танзю, мультиинструменталист и композитор Павел Новиков и танцовщица tribal fusion, flamenco, ga-ga Карина Клавихо.

Концерт пройдет на площадке «Дирижер» (ул. Гоголя, 6). Начало в 19:00. Билеты от 1500 рублей.

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