В Краснодаре хирурги восстановили ребенку откушенное собакой лицо

В СМИ появилась информация об уникальной операции, которую провели в Краснодаре. В детской краевой больнице 4-летнему мальчику восстановили лицо.

Как пишет kuban.aif.ru, в Краснодар пациента доставили из Карачаево-Черкесии. По информации издания, ребенок играл во дворе и попал мячом в собачью будку. Мальчик полез его доставать, после чего собака напала на ребенка.