В Краснодаре хирурги восстановили ребенку откушенное собакой лицо

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

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  • © Фото Andrea Piacquadio с сайта pexels.com
    © Фото Andrea Piacquadio с сайта pexels.com

Краснодарские хирурги провели операцию по восстановлению лица ребенку из Карачаево-Черкесии

В СМИ появилась информация об уникальной операции, которую провели в Краснодаре. В детской краевой больнице 4-летнему мальчику восстановили лицо.

Как пишет kuban.aif.ru, в Краснодар пациента доставили из Карачаево-Черкесии. По информации издания, ребенок играл во дворе и попал мячом в собачью будку. Мальчик полез его доставать, после чего собака напала на ребенка.

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Часть лица, которую откусила собака, семье удалось сохранить. Ребенка экстренно госпитализировали в Краснодар. На протяжении 12 часов врачи восстанавливали лицо пациента.

По информации Mash, прошло три недели, мальчик еще в больнице. Как рассказал хирург Алексей Дикарев, который провел операцию, состояние пациента стабильное, ткани прижились на 70-75%.

Напомним, в январе 2024 года в Ростове-на-Дону медики спасли двоих детей, проглотивших 67 магнитных шариков.

Дети Животные Краснодар Медицина Черкесск

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