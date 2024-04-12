Афиша Арбата: какие артисты откроют сезон на улице Чапаева в Краснодаре?

В Краснодаре на улице Чапаева стартует сезон творческих вечеров

На пешеходной части улицы Чапаева на выходных выступят солисты и творческие коллективы Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Афиша: 13 апреля в 18:00 поэтесса Олеся Жидкова исполнит авторские музыкальные композиции и стихи;

13 апреля 18:30 певица Анастасия Крылова исполнит каверы на песни известных вокалистов;

13 апреля с 19:00 до 20:00 в поэтическом дуэте выступят Том Эстма и Тимур Ибрагимов;

13 и 14 апреля с 09:00 до 18:00 будет работать творческая выставка с сувенирами, игрушками, украшениями, текстилем, глиняными и деревянными изделиями;

13 и 14 апреля с 12:00 до 18:00 кубанские художники представят натюрморты и пейзажи. Жители Краснодара могут выступить на улице Чапаева с собственной творческой программой. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте и стать участником проекта «Уличная сцена».



Напомним, участок улицы Чапаева снова начнут перекрывать для автомобилистов по выходным с 13 апреля.