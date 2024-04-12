В Краснодаре открыли новый цветочный рынок в районе OZ Mall

На новой цветочной ярмарке в Краснодаре свои точки открыли около 100 продавцов

Администрация Краснодарского края сообщила , что в Краснодаре заработал новый цветочный рынок. Ярмарку разместили на территории универсальной торговой площадки в районе ТРЦ OZ Mall.

В пресс-службе администрации рассказали, что букеты и саженцы на новом рынке продают уже около 100 продавцов. В будущем на территории планируют реализовывать импортные цветы. Для этого ведут переговоры с поставщиками из Колумбии, Эквадора и Азербайджана.

Площадка работает круглосуточно. Общая площадь ярмарки — 60 тыс. кв. метров. На рынке предусмотрено 700 торговых мест. Кроме цветов и саженцев, на территории торгуют овощами и фруктами.

На ярмарке планируют организовывать мероприятия. Администрация края анонсировала мастер-класс по флористике 3-4 мая.