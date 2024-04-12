В Краснодаре открыли новый цветочный рынок в районе OZ Mall
На новой цветочной ярмарке в Краснодаре свои точки открыли около 100 продавцов
Администрация Краснодарского края сообщила, что в Краснодаре заработал новый цветочный рынок. Ярмарку разместили на территории универсальной торговой площадки в районе ТРЦ OZ Mall.
В пресс-службе администрации рассказали, что букеты и саженцы на новом рынке продают уже около 100 продавцов. В будущем на территории планируют реализовывать импортные цветы. Для этого ведут переговоры с поставщиками из Колумбии, Эквадора и Азербайджана.
Площадка работает круглосуточно. Общая площадь ярмарки — 60 тыс. кв. метров. На рынке предусмотрено 700 торговых мест. Кроме цветов и саженцев, на территории торгуют овощами и фруктами.
На ярмарке планируют организовывать мероприятия. Администрация края анонсировала мастер-класс по флористике 3-4 мая.
Весна в Японском саду парка «Краснодар»:
Напомним, в Краснодаре работают еще пять постоянных цветочных ярмарок. Адреса:
- ул. им. Героя Владислава Посадского, 36–38;
- ул. им. Генерала Трошева, 19;
- пересечение ул. Ставропольской и им. Димитрова;
- ул. Коммунаров, вблизи строения № 46;
- ул. им. Атарбекова, 16.
Как писали Юга.ру, в 2024 году на территорию Краснодарского края к 8 марта завезли 230 тонн мимозы.