В Краснодаре открыли новый цветочный рынок в районе OZ Mall

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного

На новой цветочной ярмарке в Краснодаре свои точки открыли около 100 продавцов

Администрация Краснодарского края сообщила, что в Краснодаре заработал новый цветочный рынок. Ярмарку разместили на территории универсальной торговой площадки в районе ТРЦ OZ Mall.

В пресс-службе администрации рассказали, что букеты и саженцы на новом рынке продают уже около 100 продавцов. В будущем на территории планируют реализовывать импортные цветы. Для этого ведут переговоры с поставщиками из Колумбии, Эквадора и Азербайджана.

Площадка работает круглосуточно. Общая площадь ярмарки — 60 тыс. кв. метров. На рынке предусмотрено 700 торговых мест. Кроме цветов и саженцев, на территории торгуют овощами и фруктами.

На ярмарке планируют организовывать мероприятия. Администрация края анонсировала мастер-класс по флористике 3-4 мая.

Весна в Японском саду парка «Краснодар»:

Напомним, в Краснодаре работают еще пять постоянных цветочных ярмарок. Адреса:

  • ул. им. Героя Владислава Посадского, 36–38;
  • ул. им. Генерала Трошева, 19;
  • пересечение ул. Ставропольской и им. Димитрова;
  • ул. Коммунаров, вблизи строения № 46;
  • ул. им. Атарбекова, 16.

Как писали Юга.ру, в 2024 году на территорию Краснодарского края к 8 марта завезли 230 тонн мимозы.

Краснодар Праздники Торговля цветы Ярмарки

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