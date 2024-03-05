На территорию Краснодарского края к 8 марта завезли 230 тонн мимозы
Краснодарская таможня рассказала, сколько цветов поставляют из Абхазии в Россию к Международному женскому дню
В преддверии 8 марта на таможенном посту в Адлере контроль прошли более 230 тонн мимозы. Это на 30 тонн больше, чем в 2023 году. В сутки на территорию России завозят более 15 тонн мимозы, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
Как рассказали таможенники, в предыдущие годы из Абхазии в Россию привозили примерно по 150 тонн мимозы. Это обусловлено ранней и теплой весной. Цветочный сезон в этом году начался в первых числах февраля.
В этом году объемы поставок мимозы из Абхазии в Россию могут достичь более 250 тонн.
Акация серебристая, известная как мимоза, родом из Австралии. Это вечнозеленое дерево достигает от 10 до 45 метров в высоту. Название «серебристая» акация получила за пепельный оттенок листвы.
Особенность мимозы в том, что она начинает цвести зимой, а отцветает ранней весной. В России растение акклиматизировалась на побережье Черного моря и на Кавказе.
Древесину акации применяют для производства мебели и аксессуаров. Также мимоза является медоносом, из ее нектара пчелы делают мед, который со временем не кристаллизируется.