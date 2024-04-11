МегаФон ускорил интернет в «рыбной мекке» на Кубани

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Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МегаФон нарастил скорость мобильного интернета до 75 Мбит/с в Ейском и Приморско-Ахтарском районах Краснодарского края

Оператор запустил дополнительные базовые станции, чтобы разгрузить участки с высокой концентрацией пользователей в станицах Должанской, Приазовской и Ясенской, хуторах Зеленая Роща и Морозовский, поселках Морской и Моревка. 

В среднем в месяц местные абоненты расходуют свыше 250 ТБ данных — на 22% больше, чем в прошлом году. Этого хватит на беспрерывный просмотр чемпионатов по рыбной ловле в течение 2,5 лет. 

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«К середине весны потребление трафика в крае выросло в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Около трети приходится на сельскую местность. Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в самых «качающих» населенных пунктах. Ейский и Приморско-Ахтарские районы традиционно встречают гостей, следующих в направлении к Азовскому морю, Таганрогскому заливу, Ейскому лиману. А быстрый мобильный интернет — неотъемлемый атрибут комфортной жизни и путешествий», — прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Северо-западную часть Краснодарского края выбирают не только для пляжного отдыха, но и для рыбалки. Ососбенно Ейский и Приморско-Ахтарские районы славятся наличием разнообразной рыбы, и скоро здесь стартует рыболовный сезон.

Ранее мобильный интернет МегаФона ускорился в районе Западного обхода Краснодара: в домах жилого комплекса «Самолет», торговых, спортивных и образовательных учреждениях поблизости.

Ейский район Интернет МегаФон Мобильная связь Приморско-Ахтарский район

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