Стало известно, кто выступит на VK Fest в Сочи
VK Fest объявил имена артистов, которые исполнят свои хиты 15 июня в Сириусе (Сочи) (18+)
На Медальной площади в Олимпийском парке выступят Cream Soda, Ramil’, Andro, Elman, Toni, Mona и Kamazz, Валя Карнавал и Юля Паршута. Хедлайнером фестиваля в Сириусе станет рок-группа «Звери».
14 июня Сириус посетят ведущие утреннего шоу «БригадаУ» радио «Европа Плюс», чтобы пообщаться с музыкантами в прямом эфире.
Список артистов будет пополняться. Позже VK Fest представит спикеров, которые выступят на фестивале в рамках лекционной программы. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.
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