Стало известно, кто выступит на VK Fest в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

VK Fest объявил имена артистов, которые исполнят свои хиты 15 июня в Сириусе (Сочи) (18+)

На Медальной площади в Олимпийском парке выступят Cream Soda, Ramil’, Andro, Elman, Toni, Mona и Kamazz, Валя Карнавал и Юля Паршута. Хедлайнером фестиваля в Сириусе станет рок-группа «Звери».

14 июня Сириус посетят ведущие утреннего шоу «БригадаУ» радио «Европа Плюс», чтобы пообщаться с музыкантами в прямом эфире.

Список артистов будет пополняться. Позже VK Fest представит спикеров, которые выступят на фестивале в рамках лекционной программы. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.

Как писали Юга.ру, 15 апреля в Пятигорске пройдет фестиваль дизайна с участием байеров из 11 стран. На нем российские кутюрье Сергей Ефремов и Алексей Попов проведут мастер-классы.

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