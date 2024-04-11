Стало известно, кто выступит на VK Fest в Сочи

VK Fest объявил имена артистов, которые исполнят свои хиты 15 июня в Сириусе (Сочи) (18+)

На Медальной площади в Олимпийском парке выступят Cream Soda, Ramil’, Andro, Elman, Toni, Mona и Kamazz, Валя Карнавал и Юля Паршута. Хедлайнером фестиваля в Сириусе станет рок-группа «Звери».

14 июня Сириус посетят ведущие утреннего шоу «БригадаУ» радио «Европа Плюс», чтобы пообщаться с музыкантами в прямом эфире.

Список артистов будет пополняться. Позже VK Fest представит спикеров, которые выступят на фестивале в рамках лекционной программы. Билеты доступны на сайте vkfest.ru.