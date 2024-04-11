В Краснодаре 15 апреля начнут записывать в детские сады. Рассказываем, как подать заявление

С 15 апреля в Краснодаре начнётся приём документов в детские сады на новый учебный год

Самый простой способ подать заявление — через портал «Госуслуги». Это могут сделать родители или законные представители ребенка. Также можно лично обратиться в МФЦ. Документы будут принимать до 15 июля.

До конца августа комиссии укомплектуют группы. По словам директора департамента образования Краснодара Александра Звягинцева, учитывать будут наличие льгот, время постановки ребёнка на очередь и желаемую дату зачисления в детсад.

С 1 сентября дошкольные образовательные учреждения Краснодара готовы принять около 20 тыс. малышей, из них 10 тыс. — в ясли. Всего сейчас в кубанской столице действуют 183 муниципальных детских сада на более чем 71 тыс. мест.

Напомним, в Краснодаре начали принимать заявление на зачисление в школы. Документы тоже можно подать онлайн.