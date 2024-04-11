В аэропорту Геленджика выполнили половину работ по реконструкции инфраструктуры

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Ространсмодернизации
    © Фото предоставлено пресс-службой Ространсмодернизации

В Ространсмодернизации рассказали, что строители выполнили половину работ на территории аэродрома в Геленджике

На территории аэропорта Геленджика идет реконструкция аэродромной инфраструктуры. Строительную готовность на 11 апреля оценивают в 50%. Как рассказали в пресс-службе Ространсмодернизации, на территории реконструируют площадки очистных сооружений с устройством глубоководного выпуска в Черное море. Также специалисты создают водосточно-дренажную систему и укладывают цементобетонное покрытие перрона.

На аэродроме прокладывают кабельные линии электроснабжения и обустраивают грунтовое сопряжение рулежной дорожки. В строительстве задействованы 189 человек и 66 единиц техники.

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По проекту на территории должны реконструировать существующую соединительную рулежную дорожку и построить новую шириной 23 метра. Это даст возможность развести пути руления самолетов к местам стоянок. Также планируюь расширить перрон, что на 50% увеличит число стояночных мест для воздушных судов — до 26.

В пресс-службе добавили, что в аэропорту обновят ограждение, систему сбора противообледенительной жидкости и установят новое светосигнальное оборудование.

Работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропорту Геленджика планируют завершить осенью-зимой 2024 года.

Напомним, в декабре 2023 года Юга.ру писали, что Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию аэропорта Геленджика.

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