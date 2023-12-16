Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию аэропорта Геленджика

Краснодарский край

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  • безымянныи%U0306-0656 © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    безымянныи%U0306-0656 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

СМИ сообщили, что власти планируют модернизировать аэропорт Геленджика

О том, что аэропорт Геленджика планируют реконструировать, сообщило РИА Новости. По информации, предоставленной агентству пресс-службой министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, проект реконструкции уже получил одобрение Главгосэкспертизы.

В рамках проекта модернизации хотят расширить перрон, построить новую рулёжную дорожку, реконструировать участок метеоборудования, ограждение периметра, части патрульной дороги и очистных сооружений.

Аэропорт Геленджика, как и еще 11 аэропортов юга России, закрыт для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.

Юга.ру писали о том, что 15 декабря прошел тестовый полет из аэропорта Минвод в Краснодар. Рейс выполнила компания «Азимут».

Авиация Аэропорты Геленджик

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