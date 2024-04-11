Джонни Депп похвалил дагестанские хинкали. Что происходит?

В сети появилось видео с кадрами с Джонни Деппом. Актер якобы восхищается дагестанскими хинкали (18+)

В ролике Депп говорит, что недавно узнал о кулинарной традиции этой республики. Отдельно актер отметил якобы главное блюдо местных — хинкали. Теперь он планирует посетить Дагестан, чтобы познакомиться с его кухней.

Видео появляется в качестве рекламы перед просмотром контента на сайтах, где работают плееры. Редакция Юга.ру обратила внимание на ролик, который в качестве рекламы показывал один из фанатских сайтов популярного американского сериала. При этом к записи не прикреплены какие-либо ссылки на сайт-источник. До этого видео по сети разошелся ролик с Марго Робби, которая признается в любви к Байкалу и бурятской моде.

«Я решила посмотреть кадры с Российской недели моды. И меня поразила коллекция дизайнера из Бурятии. Узнала, что один из ее принтов был вдохновлен звуками Байкала. И теперь сама хочу побывать в тех местах. Собираюсь поехать туда, чтобы узнать больше о местных традициях и проникнуться аутентичным стилем», — озвучивают Робби. А Леонардо Ди Каприо собрался делать шоу про Сибирь. По словам актера, его многое связывает с Россией. Он посетил страну более десяти лет назад и познакомился с президентом Путиным.

«В ту поездку меня поразила одна ситуация. Во время вылета из Нью-Йорка у самолета загорелся двигатель, и мы вынуждены были экстренно сесть. На борту было много русских, и знаете что? Они были совершенно невозмутимы. Я уже несколько лет вынашивал идею собственного реалити о выживании в экстремальных условиях. Теперь у меня окончательно сформировалось видение проекта. Мы снимем его по мотивам Выжившего, а локацией будет Сибирь», — говорит в ролике Ди Каприо. Кроме того, появилось видео с Тимоти Шаламе, который якобы хочет дебютировать как режиссер документального фильма и снимет фильм о Калмыкии. По его словам, во время подготовки к съемкам второй части «Дюны» Зендея посоветовала актеру поискать атмосферные места для вдохновения. Все видео — фейковые, это реклама международной выставки «Россия». Об этом говорит заставка в финале роликов. Текст приглашает зрителей на мероприятие. Юга.ру связались с пресс-службой форума, там сказали, что не имеют никакого отношения к роликам и не знают, кто автор.