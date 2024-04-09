В Краснодаре откроется психологическая арт-выставка на тему стыда и его воздействия

Залы будут разделены по тематикам: фотография, видео-арт, иммерсивный перформанс. Для выставки организаторы попросили известных людей региона вспомнить свои самые глубокие переживания в разговоре с психологом. В эксперименте приняли участие оперный певец Олег Волков, актер Андрей Трегубов, стилист Екатерина Данелия, стоматолог и благотворитель Карина Симонян и многие другие.

«Я нашла способ объединить психологию и искусство. Эта выставка — некая групповая терапия, которая поможет людям пройти через разные стадии стыда. Возможно, им станет легче, когда они услышат чужие истории. Зрителей ждет глубокое иммерсивное погружение во все грани стыда», — рассказала журналистке Юга.ру автор проекта Татьяна Шахунова.

Открытие дверей в 13:00. Перформансы пройдут в 14:00, 16:00 и 19:00. Посетители могут выбрать любое время для просмотра, события повторяются. Купить билет можно по ссылке. Арт-пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская 5, корпус 33.