День космонавтики в Краснодаре: собрали главные культурные события

Заведения культуры Краснодара приурочили к этому событию выставки, спортивные турниры, мастер-классы, викторины, литературно-познавательные часы и игровые программы. Так, в Выставочном зале Боевой Славы (улица Береговая, 146) в 11:00 откроется тематическая экспозиция. После чего пройдет урок мужества, посвященный первому полету человека в космос.

В городском Доме культуры (улица Красноармейская, 30) в 15:00 состоится театрализованное представление для детей. В музее имени Фелицына (улица Гимназическая, 67) в 15:00 стартует театрализованная экскурсия-перформанс «108 минут, которые изменили мир». О первом полете человека в космос гостям расскажут историк и экскурсовод Светлана Катунина и перформанс-группа музея.

Обширную программу подготовил парк «Россия — моя история» (улица Конгрессная, 2). В 11:00 начнется серия мастер-классов по созданию рисунков в технике аквагрима и открыток из бумаги. В 12:00 посетителей ждет интерактивная игра «Космическое приключение» о том, как изучалось космическое пространство и какие тайны скрывают планеты.

В 13:00 состоится тематическая экскурсия по мультимедийной выставке «Через тернии к звездам». Выставка расскажет посетителям о выдающихся ученых и первооткрывателях, которые прославили Краснодарский край. В 14:00 пройдет мастер-класс по созданию рисунка и викторина на тему фильмов и мультфильмов о космосе. В 15:00 стартует лекция о летчиках-уроженцах региона и их вкладе в освоение космоса. Также весь день будет работать фотозона, где каждый желающий сможет примерить на себя образ космонавта.