В Краснодаре пройдет лекция «Смерть: страх и табу»

В Краснодаре 12 апреля состоится лекция «Смерть: страх и табу» от местного образовательного проекта «Зарядка» (12+)

Танатопсихолог, экзистенциальный психотерапевт и ведущая Death Cafe Ольга Иванова рассмотрит разные виды страха смерти, причины его возникновения и способы с ним совладать.

Программа:

существует ли табу на смерть;

социальные избегания темы смерти;

виды страха смерти;

боятся ли животные смерти;

три возраста страха смерти;

какие личностные качества влияют на страх смерти;

как справиться со страхом смерти.

Встреча будет полезна как обычным людям, которых интересует эта тема, так и психологам, которые хотят, но боятся работать с ней.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.