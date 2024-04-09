В Краснодаре пройдет лекция «Смерть: страх и табу»

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В Краснодаре 12 апреля состоится лекция «Смерть: страх и табу» от местного образовательного проекта «Зарядка» (12+)

Танатопсихолог, экзистенциальный психотерапевт и ведущая Death Cafe Ольга Иванова рассмотрит разные виды страха смерти, причины его возникновения и способы с ним совладать.

Программа:

  • существует ли табу на смерть;
  • социальные избегания темы смерти;
  • виды страха смерти;
  • боятся ли животные смерти;
  • три возраста страха смерти;
  • какие личностные качества влияют на страх смерти;
  • как справиться со страхом смерти.

Встреча будет полезна как обычным людям, которых интересует эта тема, так и психологам, которые хотят, но боятся работать с ней.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет показ и обсуждение с психологом и кинокритиком фильма «По Фрейду». 

Афиша Краснодар Лекции Образование Психология

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