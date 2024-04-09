В Краснодаре пройдет лекция «Смерть: страх и табу»
В Краснодаре 12 апреля состоится лекция «Смерть: страх и табу» от местного образовательного проекта «Зарядка» (12+)
Танатопсихолог, экзистенциальный психотерапевт и ведущая Death Cafe Ольга Иванова рассмотрит разные виды страха смерти, причины его возникновения и способы с ним совладать.
Программа:
- существует ли табу на смерть;
- социальные избегания темы смерти;
- виды страха смерти;
- боятся ли животные смерти;
- три возраста страха смерти;
- какие личностные качества влияют на страх смерти;
- как справиться со страхом смерти.
Встреча будет полезна как обычным людям, которых интересует эта тема, так и психологам, которые хотят, но боятся работать с ней.
Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет показ и обсуждение с психологом и кинокритиком фильма «По Фрейду».
4 апреля, 14:01Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун