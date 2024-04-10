В Краснодарском крае 14 мая будет нерабочим днем
В 2024 году в России Радоница выпала на 14 мая. Этот день объявлен нерабочим на Кубани
На девятый день после Пасхи православные отмечают Радоницу. В этот день принято поминать умерших и посещать кладбища. В 2024 году в России Радоница выпала на 14 мая.
В 2023 году депутаты ЗСК приняли решение сделать Радоницу официальным нерабочим днем. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лишь рекомендовал работодателям давать сотрудникам выходной.
В приложении к тексту закона дни Радоницы указаны до 2053 года. При этом в документе отметили, что, если Радоница выпадает на выходной, нерабочий день не переносится.
Согласно таблице, в 2025 году нерабочим будет 25 апреля, так как в этот день православные отметят Радоницу.
Как писали ранее Юга.ру, россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.