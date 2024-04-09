В сети появились фото со съемок сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным в Кисловодске

В сети появились фотографии со съемок 12-го сезона медицинской драмы «Склифосовский», которые прошли в Кисловодске с 1 по 4 апреля (16+)

По сюжету доктор Брагин отправляется на Ставрополье вместе со своим сложным пациентом к местному хирургу Дальской. В рабочую поездку он берет старшую дочь Тамару.

Команда посетила национальный парк «Кисловодский», железнодорожный вокзал, санаторий имени Орджоникидзе, а также урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарской республике.