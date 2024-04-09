В сети появились фото со съемок сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным в Кисловодске

Ставропольский край

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  • Фото со съемок 12-го сезона медицинской драмы «Склифосовский» в Кисловодске © Скриншот фото из телеграм-канала «Все дороги ведут в Склиф»
    Фото со съемок 12-го сезона медицинской драмы «Склифосовский» в Кисловодске © Скриншот фото из телеграм-канала «Все дороги ведут в Склиф»

В сети появились фотографии со съемок 12-го сезона медицинской драмы «Склифосовский», которые прошли в Кисловодске с 1 по 4 апреля (16+)

По сюжету доктор Брагин отправляется на Ставрополье вместе со своим сложным пациентом к местному хирургу Дальской. В рабочую поездку он берет старшую дочь Тамару.

Команда посетила национальный парк «Кисловодский», железнодорожный вокзал, санаторий имени Орджоникидзе, а также урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарской республике.

Исполнитель главной роли Максим Аверин в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором идет мимо дачи Федора Шаляпина.

«Это удивительное место, красивое, уютное. С балкончика Федор Иванович пел для простых смертных, потому что у них не было денег пойти на его концерт в театр. Это Кисловодск, старинный и прекрасный», — сказал Аверин.

Напомним, у предыдущего сезона сериала «Склифосовский» был открытый финал. Зрители так и не узнали, согласится ли герой Максима Аверина на поставленные бандитами условия. Финальные события станут началом 12-го сезона.

Как писали Юга.ру, ранее на улицах Кисловодска снимали историческую мелодраму «Княжна милосердия» с участием турецких актеров. 

Кино Кисловодск

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В сети появились фото со съемок сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным в Кисловодске

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