На Дегуакской поляне в Адыгее создадут музей под открытым небом с дольменами и курганами
Обнаруженные во время раскопок в Адыгее артефакты оставят в этнопарке «Даховская поляна»
Перед началом строительства на месте будущего парка на Дегуакской поляне провели раскопки. Специалисты Кавказской археологической экспедиции обнаружили здесь множество артефактов — дольмены, курганы, святилище.
Читатели Юга.ру обратили внимание, что дольмены исчезли с территории поляны, и поинтересовались дальнейшей судьбой этих археологических находок. В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что артефакты лягут в основу своеобразного музея под открытым небом.
«Особое внимание туристов привлекут дольмены. Сейчас специалисты занимаются их восстановлением. Мегалиты собрали на окраине Дегуакской поляны (1 км от места обнаружения) для изучения и музеефикации», — объяснили в пресс-службе главы Адыгеи.
В 2017 году в Адыгее ученые зафиксировали изменение хода времени в дольмене:
Впоследствии дольмены «впишут в культурно-историческую составляющую создаваемого на Дегуакской поляне парка». Ансамбль мегалитов, обнаруженных в Адыгее, смогут увидеть все, кому интересна история и культура республики.
В парке должны появиться также стационарные подворья, ремесленные мастерские, кафе с национальной кухней, информационный центр, площадки для ярмарок и событийных мероприятий региона. Сюда же планируют перенести знаменитый фестиваль адыгейского сыра.
Ученые в 2018 году:
В строительство дороги к будущему парку власти Адыгеи намерены вложить около 900 млн рублей. Уже готовы два моста — через реки Белая и Дегуако, подводят инженерные коммуникации. Достроить «Даховскую поляну» обещают в 2024 году.