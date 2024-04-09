На Дегуакской поляне в Адыгее создадут музей под открытым небом с дольменами и курганами

Обнаруженные во время раскопок в Адыгее артефакты оставят в этнопарке «Даховская поляна»

Перед началом строительства на месте будущего парка на Дегуакской поляне провели раскопки. Специалисты Кавказской археологической экспедиции обнаружили здесь множество артефактов — дольмены, курганы, святилище.

Читатели Юга.ру обратили внимание, что дольмены исчезли с территории поляны, и поинтересовались дальнейшей судьбой этих археологических находок. В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что артефакты лягут в основу своеобразного музея под открытым небом.

«Особое внимание туристов привлекут дольмены. Сейчас специалисты занимаются их восстановлением. Мегалиты собрали на окраине Дегуакской поляны (1 км от места обнаружения) для изучения и музеефикации», — объяснили в пресс-службе главы Адыгеи.