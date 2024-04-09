На Дегуакской поляне в Адыгее создадут музей под открытым небом с дольменами и курганами

Адыгея

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  • Дольмены, обнаруженные в ходе раскопок на Дегуакской поляне © Фото Алексея Гусева
    Дольмены, обнаруженные в ходе раскопок на Дегуакской поляне © Фото Алексея Гусева

Обнаруженные во время раскопок в Адыгее артефакты оставят в этнопарке «Даховская поляна»

Перед началом строительства на месте будущего парка на Дегуакской поляне провели раскопки. Специалисты Кавказской археологической экспедиции обнаружили здесь множество артефактов — дольмены, курганы, святилище. 

Читатели Юга.ру обратили внимание, что дольмены исчезли с территории поляны, и поинтересовались дальнейшей судьбой этих археологических находок. В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что артефакты лягут в основу своеобразного музея под открытым небом. 

«Особое внимание туристов привлекут дольмены. Сейчас специалисты занимаются их восстановлением. Мегалиты собрали на окраине Дегуакской поляны (1 км от места обнаружения) для изучения и музеефикации», — объяснили в пресс-службе главы Адыгеи.

В 2017 году в Адыгее ученые зафиксировали изменение хода времени в дольмене:

Впоследствии дольмены «впишут в культурно-историческую составляющую создаваемого на Дегуакской поляне парка». Ансамбль мегалитов, обнаруженных в Адыгее, смогут увидеть все, кому интересна история и культура республики. 

В парке должны появиться также стационарные подворья, ремесленные мастерские, кафе с национальной кухней, информационный центр, площадки для ярмарок и событийных мероприятий региона. Сюда же планируют перенести знаменитый фестиваль адыгейского сыра. 

Ученые в 2018 году:

В строительство дороги к будущему парку власти Адыгеи намерены вложить около 900 млн рублей. Уже готовы два моста — через реки Белая и Дегуако, подводят инженерные коммуникации. Достроить «Даховскую поляну» обещают в 2024 году.

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Адыгея Археология Дольмены Достопримечательности Историческая среда История Культурное наследие Курорты и туризм Мурат Кумпилов

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