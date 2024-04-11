Краснодарцев приглашают в театр на читку пьесы «Ганди молчал по субботам»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В краснодарском частном театре «Шардам» 14 апреля пройдет читка пьесы «Ганди молчал по субботам» (12+)

Произведение написала драматург Анастасия Букреева. Девушка родом из Краснодара, но уже давно живет в Санкт-Петербурге.

«Ганди молчал по субботам» — история о взрослении, неприятии несправедливости, лжи и притворства. О том, как реальный жестокий мир врывается в жизнь подростка. Саша жил в среднестатистической и вроде как счастливой семье. Каждый вечер — совместный ужин и просмотр телевизора. Но однажды папа пришел и сказал: «Лучше я скажу это сейчас. Я ухожу…».

Начало читки пьесы в 18:00. Стоимость 400 рублей, приобрести билет можно по ссылке. Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268Д.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне «А кофе» 13 апреля состоится чаепитие с историком от местного образовательного проекта «Популярная история». Участники обсудят крепостное право.

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