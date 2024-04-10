В Краснодаре пройдет чаепитие с историком. Участники обсудят крепостное право

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Никонова, Юга.ру
    © Фото Александра Никонова, Юга.ру

В краснодарской кофейне «А кофе» 13 апреля состоится чаепитие с историком от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)

Тема встречи — «Феномен крепостного права». 

У гостей будет возможность высказаться и обсудить с Аленой Дубиковской следующие вопросы:

  • что такое крепостное право?
  • в чем причины его появления и долгого существования в нашей стране?
  • каковы особенности этого явления на российской почве?
  • какие события отечественной истории способствовали его ужесточению и, напротив, смягчению?
  • как оценивали данный феномен в дореволюционный и советской исторической науке и какие оценки встречаются сейчас?

Начало в 14:00, оплата — пожертвования. Количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна. Кофейня «А кофе» находится по адресу улица Рашпилевская, 75.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 апреля состоится лекция «Смерть: страх и табу» от местного образовательного проекта «Зарядка». Ольга Иванова рассмотрит разные виды страха смерти, причины его возникновения и способы с ним совладать.

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