В Краснодаре пройдет чаепитие с историком. Участники обсудят крепостное право

В краснодарской кофейне «А кофе» 13 апреля состоится чаепитие с историком от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)

Тема встречи — «Феномен крепостного права». У гостей будет возможность высказаться и обсудить с Аленой Дубиковской следующие вопросы: что такое крепостное право?

в чем причины его появления и долгого существования в нашей стране?

каковы особенности этого явления на российской почве?

какие события отечественной истории способствовали его ужесточению и, напротив, смягчению?

как оценивали данный феномен в дореволюционный и советской исторической науке и какие оценки встречаются сейчас? Начало в 14:00, оплата — пожертвования. Количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна. Кофейня «А кофе» находится по адресу улица Рашпилевская, 75.