В Краснодаре пройдет чаепитие с историком. Участники обсудят крепостное право
В краснодарской кофейне «А кофе» 13 апреля состоится чаепитие с историком от местного образовательного проекта «Популярная история» (16+)
Тема встречи — «Феномен крепостного права».
У гостей будет возможность высказаться и обсудить с Аленой Дубиковской следующие вопросы:
- что такое крепостное право?
- в чем причины его появления и долгого существования в нашей стране?
- каковы особенности этого явления на российской почве?
- какие события отечественной истории способствовали его ужесточению и, напротив, смягчению?
- как оценивали данный феномен в дореволюционный и советской исторической науке и какие оценки встречаются сейчас?
Начало в 14:00, оплата — пожертвования. Количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна. Кофейня «А кофе» находится по адресу улица Рашпилевская, 75.
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