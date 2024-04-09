Россиян приглашают в экспедицию по Южному Дагестану

Резиденция «Сильно» открыла набор на участие в трехдневной экспедиции по Южному Дагестану

Группа соберется в Дербенте 14 апреля. Участники посетят Самурский лиановый и Хрюгский хвойный леса, нагорный район, сельскую школу, старые аулы, фундучные поля, краеведческий музей. Также в программе киновечера и лектории от кураторов проекта.

«В этой поездке мы погрузимся в исследование ольфакторного искусства, восприятия окружающей среды через обоняние. Весна в Дагестане — время, когда воздух полон густым ароматом цветений фруктовых деревьев, свежести и контекстом культурологических и исторических посланий», — объяснили организаторы.

Экспедиция будет интересна художникам, дизайнерам, кураторам, исследователям, продюсерам, социо-культурным деятелям, креаторам и тем, кому хочется путешествовать и создавать новые проекты на стыке смежных дисциплин.

Стоимость участия составляет 32 тыс. рублей. Записаться на тур можно на сайте.