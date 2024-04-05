В Краснодаре планируют открыть мозаичную школу

Для этой цели в мэрии уже нашли помещение площадью 200 кв. метров и отремонтировали его. Сейчас в администрации занимаются лицензированием проекта.

«Будем учить детей этому потрясающему искусству. Специалисты, готовые обучать, есть. Мы надеемся, что в районе 100 детей мы туда запишем. Очень надеюсь, что родители оценят это, как возможную профессию для своего ребёнка», — сказала Егорова в интервью РБК.

Других подробностей о проекте пока нет.