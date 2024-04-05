В Краснодаре планируют открыть мозаичную школу

Краснодарский край

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  • Мозаика в литере Ц по адресу улица Зиповская, 5 © Фото Алексея Угольникова
    Мозаика в литере Ц по адресу улица Зиповская, 5 © Фото Алексея Угольникова

Заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова сообщила о планах открыть в кубанской столице мозаичную школу

Для этой цели в мэрии уже нашли помещение площадью 200 кв. метров и отремонтировали его. Сейчас в администрации занимаются лицензированием проекта.

«Будем учить детей этому потрясающему искусству. Специалисты, готовые обучать, есть. Мы надеемся, что в районе 100 детей мы туда запишем. Очень надеюсь, что родители оценят это, как возможную профессию для своего ребёнка», — сказала Егорова в интервью РБК. 

Других подробностей о проекте пока нет. 

Как писали Юга.ру, в краснодарском магазине обнаружили мозаику 20 века. Панно представляет собой орнамент. На нем изображены дерево и сказочные птицы. В рисунке преобладают синий, красный и зеленый тона.

Дети Искусство Школа Школьники

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В Краснодаре планируют открыть мозаичную школу
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