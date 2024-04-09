В Грузии построят второй международный аэропорт за 1,2 млрд долларов

По его словам, пропускная способность нового аэропорта составит примерно 19 млн пассажиров в год. Проект оценивают в 1,26 млрд долларов.



Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили рассказал, что новый аэропорт сможет принять первый рейс к концу 2028 года. Строительство планируют начать в 2025 году.



Также пресс-служба «Объединения аэропортов Грузии» сообщила СМИ, что действующий аэропорт им. Шота Руставели не будет принимать гражданские рейсы после ввода в эксплуатацию новой тбилисской воздушной гавани:



«Согласно плану, который еще нуждается в доработке и уточнении, к 2029 году у нас уже будет новый аэропорт, и мы начнем транзитный период, когда существующий аэропорт полностью перенесем в новый».



Новый аэропорт возведут на территории бывшего военного аэродрома, который в последнее время не функционировал, уточнили в пресс-службе.