В Грузии построят второй международный аэропорт за 1,2 млрд долларов
Власти Грузии рассказали о строительстве второго международного аэропорта в Тбилиси
В Вазиани, на окраине Тбилиси, появится новый международный аэропорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
По его словам, пропускная способность нового аэропорта составит примерно 19 млн пассажиров в год. Проект оценивают в 1,26 млрд долларов.
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили рассказал, что новый аэропорт сможет принять первый рейс к концу 2028 года. Строительство планируют начать в 2025 году.
Также пресс-служба «Объединения аэропортов Грузии» сообщила СМИ, что действующий аэропорт им. Шота Руставели не будет принимать гражданские рейсы после ввода в эксплуатацию новой тбилисской воздушной гавани:
«Согласно плану, который еще нуждается в доработке и уточнении, к 2029 году у нас уже будет новый аэропорт, и мы начнем транзитный период, когда существующий аэропорт полностью перенесем в новый».
Новый аэропорт возведут на территории бывшего военного аэродрома, который в последнее время не функционировал, уточнили в пресс-службе.
Как писали ранее Юга.ру, летом 2024 года аэропорт Абхазии может принять первый технический рейс. Запуск Сухумского авиахаба запланировали на конец декабря. Соглашение о его реконструкции подписали 27 октября 2023 года.