«Роскосмос» показал новые снимки Краснодара с орбиты

Недавно запущенный спутник «Ресурс-П» №4 поделился новыми снимками из космоса

В объективе космического аппарата оказались Краснодар, Анкара и Тулуза. На снимке кубанской столицы можно разглядеть парк и стадион, построенные компанией Сергея Галицкого, и часть прилегающего микрорайона.

«Ресурс-П» — гражданский космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Он изучает поверхность планеты. Полученные данные используют для составления и редактирования географических карт. Также информация нужна для контроля за экологической обстановкой и поиска мест залегания полезных ископаемых.