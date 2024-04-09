«Роскосмос» показал новые снимки Краснодара с орбиты

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Госкорпорации «Роскосмос»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Госкорпорации «Роскосмос»

Недавно запущенный спутник «Ресурс-П» №4 поделился новыми снимками из космоса

В объективе космического аппарата оказались Краснодар, Анкара и Тулуза. На снимке кубанской столицы можно разглядеть парк и стадион, построенные компанией Сергея Галицкого, и часть прилегающего микрорайона.

«Ресурс-П» — гражданский космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Он изучает поверхность планеты. Полученные данные используют для составления и редактирования географических карт. Также информация нужна для контроля за экологической обстановкой и поиска мест залегания полезных ископаемых.

Напомним, ранее жители Краснодарского края делились в сети снимками Суперлуния. 

Как писали Юга.ру, что ученые из КубГУ обнаружили новый астероид. Он сблизится с Землей в 2035 году. 

Космос Краснодар

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