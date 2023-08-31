Жители Краснодарского края делятся в сети снимками Суперлуния
В последнюю летнюю ночь жители Краснодарского края увидели Голубую Луну. Показываем красивые снимки
В ночь на 31 августа жители Краснодарского края наблюдали в небе Голубую Луну и Суперлуние. Это второе полнолуние в календарном месяце и наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны.
Вот такие снимки сделал новороссийский фотограф:
Вот такая Луна была в Анапе:
Кому-то удалось сделать максимально приближенный снимок земного спутника:
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