Жители Краснодарского края делятся в сети снимками Суперлуния

В последнюю летнюю ночь жители Краснодарского края увидели Голубую Луну. Показываем красивые снимки

В ночь на 31 августа жители Краснодарского края наблюдали в небе Голубую Луну и Суперлуние. Это второе полнолуние в календарном месяце и наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны. Вот такие снимки сделал новороссийский фотограф:

© Фото Sega Black-Sea

© Фото Sega Black-Sea

© Фото Sega Black-Sea

Вот такая Луна была в Анапе:

Кому-то удалось сделать максимально приближенный снимок земного спутника: