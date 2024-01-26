В Краснодарском крае спрос на умную технику вырос на 35% за 2023 год

В Краснодарском крае в 2023 году спрос на умную бытовую технику и электронику вырос на 35% по сравнению с 2022 годом

Об этом «Деловая Газета.Юг» узнала у пресс-службы «Чек Индекс» — компании, которая анализирует обезличенные фискальные данные более миллиона онлайн-касс в РФ.

Аналитики заметили, что в целом по России продажи умной техники в 2023 году выросли на 39%. Число покупок выросло на 29%, оборот — на 39%.

Средний чек покупок умной бытовой техники и электроники (включая продукты с указанием в наименовании «умный/smart» и др.) составил 4950 рублей — это на 11% больше, чем в 2022 году.

Наиболее резкий рост числа покупок показали умные лампы и светильники — на 110%, а оборот вырос на 103%. При этом по сравнению с 2022 годом средний чек упал 7%, до 955 рублей.