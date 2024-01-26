В Краснодарском крае спрос на умную технику вырос на 35% за 2023 год
В Краснодарском крае в 2023 году спрос на умную бытовую технику и электронику вырос на 35% по сравнению с 2022 годом
Об этом «Деловая Газета.Юг» узнала у пресс-службы «Чек Индекс» — компании, которая анализирует обезличенные фискальные данные более миллиона онлайн-касс в РФ.
Аналитики заметили, что в целом по России продажи умной техники в 2023 году выросли на 39%. Число покупок выросло на 29%, оборот — на 39%.
Средний чек покупок умной бытовой техники и электроники (включая продукты с указанием в наименовании «умный/smart» и др.) составил 4950 рублей — это на 11% больше, чем в 2022 году.
Наиболее резкий рост числа покупок показали умные лампы и светильники — на 110%, а оборот вырос на 103%. При этом по сравнению с 2022 годом средний чек упал 7%, до 955 рублей.
На втором месте по росту числа покупок и оборота оказались умные розетки — на 52% и 49% соответственно. Средний чек упал 3%, до 980 рублей.
Также среди популярных устройств аналитики назвали:
- роботы-пылесосы — средний чек покупки 17580 рублей, на 10% выше, чем в 2022 году, число покупок выросло на 21%, оборот — на 30%;
- умные выключатели — средний чек 1115 рублей, на 3% ниже, чем в 2022-м, число покупок выросло на 34%, оборот — на 31%.
- системы умный дом — средний чек 12340 рублей, на 9% выше, чем в 2022-м. Число покупок выросло на 19%, оборот на 28%.
«Добро пожаловать в капитализм скрытого наблюдения, где за вами следит даже ваш собственный пылесос»:
Аналитики считают, что пользователи уже получили позитивный опыт от роботов-пылесосов, умных колонок и комплектов «умный дом», которые пока лидируют по оборотам продаж.
«Помимо них все чаще покупают смежные устройства, дополняющие инфраструктуру, простые в подключении и пользовании. Такие, как светильники и лампы, которые управляются голосом через колонки. Также чаще в наименованиях товаров становится больше указаний на искусственный интеллект. Объем товаров, содержащих в наименовании фразы «AI, ИИ», вырос за год в 4-5 раз», — рассказали сотрудники «Чек Индекс».
Как сообщали Юга.ру, продажи новых смартфонов в Краснодаре в 2023 году выросли на 36%, а б/у смартфонов — на 27%.