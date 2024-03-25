Жители Краснодарского края вывели регион в топ-5 по объемам онлайн-торговли

Краснодарский край

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  • © Фото artursafronovvvv, freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, freepik.com

Эксперты оценили спрос на маркетплейсы у жителей Краснодарского края в 2023 году

В Краснодарском крае интерес к интернет-магазинам, как и в других регионах страны, остается высоким, несмотря на рост посещаемости торговых центров. Об этом говорится в мартовском выпуске доклада «Региональная экономика». 

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Пресс-служба Южного ГУ Банка России сообщила, что за январь-ноябрь 2023 года Краснодарский край вошел в топ-5 регионов страны по объемам онлайн-продаж.

Аналитики считают, что именно поэтому предприятия легкой промышленности переориентируются на интернет-рынок.

По данным ассоциации компаний интернет-торговли, жители Кубани чаще всего заказывали онлайн цифровую и бытовую технику, одежду, обувь, мебель и товары для дома. Средний чек покупок составил 2,4 тыс. рублей.

Спрос в онлайн-сегменте, по мнению экспертов, связан с более доступными ценами, разнообразным ассортиментом и ростом количества пунктов выдачи заказов. Также потребители активнее выбирают товары на мультибрендовых платформах, чем на сайтах отдельных производителей.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край и Ростовская область попали в топ-5 по росту интернет-торговли.

Доставка и курьеры Еда Интернет Краснодар одежда Продукты питания Торговля Экономика

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