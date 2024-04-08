Краснодарцев приглашают на лекцию о современном искусстве

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарской кофейне Booker.coffee 10 апреля пройдет встреча с сотрудницами музея Филицына (16+)

Они расскажут об особенностях развития современного искусства в Краснодаре и организации культурных событий. Слушатели смогут узнать о механизмах совместной деятельности и распределении ресурсов на примере проектов музея. Также на встрече обсудят, как организовать биеннале с нуля в незнакомом городе. Кроме того, девушки расскажут о своих неудачах и формуле успеха.

Начало в 19:30. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Кофейня Booker.coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 апреля состоится лекция «Йоргос Лантимос: абсурдизм, авангард и индивидуальность». На лекции вместе с Кирой Кац гости поговорят о том, какие темы превалируют в работах режиссера.

Афиша Искусство Краснодар Лекции Музеи Образование

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию о современном искусстве
Летом 2024 года аэропорт Абхазии может принять первый технический рейс
В Краснодарском крае и Адыгее вырос спрос на антидепрессанты — исследование
Работодатели Кубани стали на 50% чаще предлагать сотрудникам льготы — аналитики
В Краснодарском крае на трассе А-160 возобновили ремонтные работы
Жители Новороссийска запечатлели норд-ост. Собрали захватывающие кадры

Лента новостей

Запузырить и подружить
4 апреля, 14:01
Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
2 апреля, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс
4 апреля, 11:32
СМИ: площади ИКЕА в ТРЦ «Мега» займет российский маркетплейс

Реклама на сайте