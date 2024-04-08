Краснодарцев приглашают на лекцию о современном искусстве
В краснодарской кофейне Booker.coffee 10 апреля пройдет встреча с сотрудницами музея Филицына (16+)
Они расскажут об особенностях развития современного искусства в Краснодаре и организации культурных событий. Слушатели смогут узнать о механизмах совместной деятельности и распределении ресурсов на примере проектов музея. Также на встрече обсудят, как организовать биеннале с нуля в незнакомом городе. Кроме того, девушки расскажут о своих неудачах и формуле успеха.
Начало в 19:30. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация. Кофейня Booker.coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 апреля состоится лекция «Йоргос Лантимос: абсурдизм, авангард и индивидуальность». На лекции вместе с Кирой Кац гости поговорят о том, какие темы превалируют в работах режиссера.