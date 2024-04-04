Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссера Йоргоса Лантимоса

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарской кофейне Booker.coffee 15 апреля состоится лекция «Йоргос Лантимос: абсурдизм, авангард и индивидуальность» (16+)

«Лантимос, безусловно, — один из самых ярких режиссеров нашего времени. Основоположник греческой «странной волны» с каждым годом всё больше завоевывает сердца зрителей своим совершенно особенным подходом в кино», — рассказали организаторы.

На лекции вместе с Кирой Кац гости поговорят о том, какие темы превалируют в его работах, какие визуальные приемы помогают ему создавать свои фильмы и зачем нужна перформативность в актёрской игре.

Начало лекции в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Кофейня Booker.coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.

Йоргос Лантимос в 2004 году  входил в состав креативной команды, ответственной за постановку церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах. Режиссер шесть раз выдвигался на премию «Оскар» в разных категориях за работы «Клык», «Лобстер», «Фаворитка» и «Бедные-несчастные».

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-кластере «Колос» 9 апреля состоится лекция об осознанном потреблении «Одеваемся медленно». Встречу проводит владелица арт-секонда Snova Светлана Эннс.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар Образование отдых Развлечения

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