Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве режиссера Йоргоса Лантимоса

«Лантимос, безусловно, — один из самых ярких режиссеров нашего времени. Основоположник греческой «странной волны» с каждым годом всё больше завоевывает сердца зрителей своим совершенно особенным подходом в кино», — рассказали организаторы.

На лекции вместе с Кирой Кац гости поговорят о том, какие темы превалируют в его работах, какие визуальные приемы помогают ему создавать свои фильмы и зачем нужна перформативность в актёрской игре.

Начало лекции в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, регистрация по ссылке. Кофейня Booker.coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.

Йоргос Лантимос в 2004 году входил в состав креативной команды, ответственной за постановку церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Афинах. Режиссер шесть раз выдвигался на премию «Оскар» в разных категориях за работы «Клык», «Лобстер», «Фаворитка» и «Бедные-несчастные».