В Краснодарском крае на трассе А-160 возобновили ремонтные работы

В настоящее время работы начали возле города Белореченска, с правой стороны. Их проводят с ограничением движения по одной полосе в каждом направлении. Ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упдор «Черноморье».