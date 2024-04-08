В Краснодарском крае на трассе А-160 возобновили ремонтные работы
На Кубани специалисты вернулись к ремонту участка трассы А-160
В настоящее время работы начали возле города Белореченска, с правой стороны. Их проводят с ограничением движения по одной полосе в каждом направлении. Ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упдор «Черноморье».
До наступления зимы на данном участке отремонтировали два километра дороги. 24 апреля 2023 года ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило контракт на ремонт дороги А-160 Майкоп — Кореновск.
Проект предусматривает:
- восстановление дорожного покрытия;
- укрепление обочин и их профилирование;
- ремонт существующих примыканий;
- благоустройство посадочных площадок и тротуаров;
- ремонт водопропускных труб;
- нанесение разметки из термопластика;
- установку сигнальных столбиков;
- восстановление и замену дорожных знаков.
4 апреля, 14:01Запузырить и подружить
Репортаж из больницы Краснодара, где работает медицинский клоун
2 апреля, 15:28В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры