В Краснодарском крае на трассе А-160 возобновили ремонтные работы

Адыгея, Краснодарский край

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  • Ремонт дороги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ремонт дороги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани специалисты вернулись к ремонту участка трассы А-160

В настоящее время работы начали возле города Белореченска, с правой стороны. Их проводят с ограничением движения по одной полосе в каждом направлении. Ввести объект в эксплуатацию планируют в ноябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упдор «Черноморье».

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До наступления зимы на данном участке отремонтировали два километра дороги. 24 апреля 2023 года ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило контракт на ремонт дороги А-160 Майкоп — Кореновск.

Проект предусматривает:

  • восстановление дорожного покрытия;
  • укрепление обочин и их профилирование;
  • ремонт существующих примыканий;
  • благоустройство посадочных площадок и тротуаров;
  • ремонт водопропускных труб;
  • нанесение разметки из термопластика;
  • установку сигнальных столбиков;
  • восстановление и замену дорожных знаков.

Напомним, что ремонт дороги Майкоп — Кореновск обойдется в 486,5 млн рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в Новороссийске построят транспортную развязку за 565 млн рублей.

Благоустройство Дороги Инфраструктура Капремонт Ремонт дорог Транспорт

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