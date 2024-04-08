Жители Новороссийска запечатлели норд-ост. Собрали захватывающие кадры

Бора, или норд-ост — это сильный ветер, который возникает, когда поток холодного воздуха сталкивается с возвышенностью на своем пути. Преодолевая препятствия, он обрушивается на морское побережье. В Новороссийске норд-ост — частое явление, особенно зимой.