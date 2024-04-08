Жители Новороссийска запечатлели норд-ост. Собрали захватывающие кадры
В Новороссийске 8 апреля дул норд-ост
На кадрах видно штормящее море.
Бора, или норд-ост — это сильный ветер, который возникает, когда поток холодного воздуха сталкивается с возвышенностью на своем пути. Преодолевая препятствия, он обрушивается на морское побережье. В Новороссийске норд-ост — частое явление, особенно зимой.
Перед появлением боры у вершин гор можно наблюдать густые облака, которые жители Новороссийска называют «бородой».
Порой бора вызывает значительные разрушения. Утром 8 апреля спасатели устраняли последствия сильного ветра в городе.
Как писали Юга.ру, спасатели Кубани предупредили о заморозках и лавиноопасности в регионе. В крае действует штормовое предупреждение.
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