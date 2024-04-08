Жители Новороссийска запечатлели норд-ост. Собрали захватывающие кадры

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала Sega Black-Sea
    © Фото из телеграм-канала Sega Black-Sea

В Новороссийске 8 апреля дул норд-ост

На кадрах видно штормящее море. 

Бора, или норд-ост — это сильный ветер, который возникает, когда поток холодного воздуха сталкивается с возвышенностью на своем пути. Преодолевая препятствия, он обрушивается на морское побережье. В Новороссийске норд-ост — частое явление, особенно зимой.

Перед появлением боры у вершин гор можно наблюдать густые облака, которые жители Новороссийска называют «бородой».

Порой бора вызывает значительные разрушения. Утром 8 апреля спасатели устраняли последствия сильного ветра в городе. 

Как писали Юга.ру, спасатели Кубани предупредили о заморозках и лавиноопасности в регионе. В крае действует штормовое предупреждение.

Новороссийск Погода Черное море

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