В Краснодарском крае в начале рабочей недели прогнозируют заморозки

Местами на Кубани ночью и утром 8 и 9 апреля, исключая Черноморское и Азовское побережья, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -3 до -1 ºС категории опасного явления. В регионе действует штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите насаждений. Для этого их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Материал должен обладать малой теплопроводностью.



В ЦГМС Кубани также рассказали о прогнозе погоды в начале недели. В понедельник, 8 апреля в Краснодарском крае будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 22 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, а днем 19.-24 °С. В горах ночью от -2 до 3 °С, днем 12-17 °С.



На Черноморском побережье ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 18-23 °С.



Спасатели региона предупреждают, что с 8 по 10 апреля в горах Краснодарского края выше 2000 метров будет лавиноопасно.



В Сочи 8 апреля будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха днем 17-22 °С, передает гидрометцентр курорта.