В Краснодарском крае в начале рабочей недели прогнозируют заморозки

Краснодарский край

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  • © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com
    © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com

Спасатели Кубани предупредили о заморозках и лавиноопасности в регионе. В крае действует штормовое предупреждение

Местами на Кубани ночью и утром 8 и 9 апреля, исключая Черноморское и Азовское побережья, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -3 до -1 ºС категории опасного явления. В регионе действует штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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По данным ведомства, в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите насаждений. Для этого их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Материал должен обладать малой теплопроводностью.

В ЦГМС Кубани также рассказали о прогнозе погоды в начале недели. В понедельник, 8 апреля в Краснодарском крае будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 22 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, а днем 19.-24 °С. В горах ночью от -2 до 3 °С, днем 12-17 °С.

На Черноморском побережье ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 18-23 °С.

Спасатели региона предупреждают, что с 8 по 10 апреля в горах Краснодарского края выше 2000 метров будет лавиноопасно.

В Сочи 8 апреля будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха днем 17-22 °С, передает гидрометцентр курорта. 

Напомним, что в Краснодаре в начале недели ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае будет жаркий апрель и прохладный сентябрь.

Краснодар Погода Сочи Штормовые предупреждения

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