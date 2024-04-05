В сети появился трейлер сериала «Я знаю, кто тебя убил»

Его сняли по роману Любови Бариновой «Ева», который ранее назывался «Дело Германа». События разворачиваются сразу в трех временных пластах: в 1970-х, начале 2000-х и в 2016 году. Главные роли сыграли Алексей Яценко и Юлия Снигирь.

Из московского цирка похищают трехлетнюю девочку Еву. Преступник не нуждается в выкупе, мотивом его преступления является лишь жажда мести. В другом измерении зритель знакомится с замкнутым системным администратором Германом. Центром мира молодого человека все годы была сестра Ева. Девушка заменила ему семью после того, как в детстве их оставила мать. Трагическая гибель сестры толкает героя на хладнокровную месть.