Дени Вильнёв снимет третью «Дюну»

Продолжение одобрили спустя месяц после выхода второй части. Режиссёр и автор первых двух картин Дени Вильнев уже работает над новым фильмом о последствиях ядерной войны.

В этот раз ленту будут снимать по «Мессии Дюны» Фрэнка Герберта. Хронологически это вторая книга саги об Арракисе.