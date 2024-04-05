Дени Вильнёв снимет третью «Дюну»
Киностудия Legendary дала зелёный свет третьей части «Дюны» (16+)
Продолжение одобрили спустя месяц после выхода второй части. Режиссёр и автор первых двух картин Дени Вильнев уже работает над новым фильмом о последствиях ядерной войны.
В этот раз ленту будут снимать по «Мессии Дюны» Фрэнка Герберта. Хронологически это вторая книга саги об Арракисе.
Каких-либо подробностей о предстоящем фильме нет.
Кассовые сборы франшизы «Дюна» уже превысили 1 млрд долларов. При этом прокат сиквела в кинотеатрах по всему миру продолжается.
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