Еще одна авиакомпания запустила прямые рейсы из Сочи в Дубай
Прямые регулярные рейсы между Сочи и Стамбулом запустили «Уральские авиалинии» 6 апреля
Самолеты будут выполнять один рейс в неделю — по субботам. Полеты осуществляются на авиалайнерах Airbus A320 компоновкой 162 кресла. Время в пути составит 4 часа 5 минут. В первый полет из аэропорта Сочи отправились 105 человек, пассажирам вручали сухофрукты и пряники.
Кроме «Уральских авиалиний» рейсы в Дубай из Сочи совершают компании «Аэрофлот», Red Wings Airlines, «Россия», «Азимут», S7 Airlines.
Как писали Юга.ру, авиакомпания «Азимут» запустила полеты в Назрань (Ингушетия) из международного аэропорта Сочи. Первый борт отправился в республику Северного Кавказа со 100% загрузкой.
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