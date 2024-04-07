Еще одна авиакомпания запустила прямые рейсы из Сочи в Дубай

Самолеты будут выполнять один рейс в неделю — по субботам. Полеты осуществляются на авиалайнерах Airbus A320 компоновкой 162 кресла. Время в пути составит 4 часа 5 минут. В первый полет из аэропорта Сочи отправились 105 человек, пассажирам вручали сухофрукты и пряники.

Кроме «Уральских авиалиний» рейсы в Дубай из Сочи совершают компании «Аэрофлот», Red Wings Airlines, «Россия», «Азимут», S7 Airlines.