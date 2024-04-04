Из аэропорта Сочи стартовали полеты в Назрань

31 марта авиакомпания «Азимут» выполнила первый прямой рейс из Сочи в город Назрань (Ингушетия). Об этом сообщила пресс-служба аэропорта курорта.

Первый борт отправился в Назрань со 100% загрузкой, что говорит о большой востребованности направления среди пассажиров.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100. Он рассчитана на 100 человек.



Самолет будет вылетать из Сочи в 09:05, а прилетать в Назрань — в 10:20. Время в пути составит 1 час 15 минут.