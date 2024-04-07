Россияне смогут сами выбирать оператора связи в многоквартирных домах

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Владимир Путин подписал закон, согласно которому жильцы смогут сами выбирать оператора связи в многоквартирных домах

Он вступил в силу с момента официального опубликования. Провайдеры смогут размещать оборудование в домах бесплатно на основании индивидуального договора с собственником или нанимателем жилья. Согласно закону, жители смогут свободно выбирать нужного им провайдера. Сейчас оператора можно выбрать только решением двух третей собственников жилья.

Провайдеры, которые продолжат работу, обязаны в течение года переустановить оборудование по единым стандартам. Правительство утвердит порядок и технические требования размещения сетей в течение четырёх месяцев после принятия закона.

Операторам, с которыми договоры не перезаключат, придется демонтировать оборудование. При этом они будут ответственны за сохранение общедомового имущества и обязаны восстановить его за свой счёт или возместить ущерб.

Как писали Юга.ру, для безопасности жителей и туристов в Сочи в городе установили еще 300 умных камер.

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