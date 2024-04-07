Россияне смогут сами выбирать оператора связи в многоквартирных домах

Он вступил в силу с момента официального опубликования. Провайдеры смогут размещать оборудование в домах бесплатно на основании индивидуального договора с собственником или нанимателем жилья. Согласно закону, жители смогут свободно выбирать нужного им провайдера. Сейчас оператора можно выбрать только решением двух третей собственников жилья.

Провайдеры, которые продолжат работу, обязаны в течение года переустановить оборудование по единым стандартам. Правительство утвердит порядок и технические требования размещения сетей в течение четырёх месяцев после принятия закона.

Операторам, с которыми договоры не перезаключат, придется демонтировать оборудование. При этом они будут ответственны за сохранение общедомового имущества и обязаны восстановить его за свой счёт или возместить ущерб.